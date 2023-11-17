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Коммерсантъ FM
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Путин: представители ЛГБТ — тоже часть общества

Президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском культурном форуме, заявил, что представители сексуальных меньшинств, о жизни которых зачастую рассказывают творческие деятели на Западе, тоже часть общества. По его словам, важно, чтобы во всех сферах, в том числе в культурной, сохранялось равноправие. Сегодня, 17 ноября, Минюст сообщил об обращении в Верховный суд с иском о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности в РФ.

На форуме Владимир Путин сказал, что на различных культурных конкурсах в западных странах, чтобы что-то выиграть, «нужно рассказать, написать, показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов». «Неожиданную вещь скажу: и они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества, то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы — вот это ни к чему. Но это стремление к равноправию»,— сказал президент.

Иск Минюста Владимир Путин не комментировал. Как пояснило ведомство, заявление о признании «движения ЛГБТ» экстремистским было подано в Верховный суд из-за «различных признаков и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Заседание по иску Минюста пройдет 30 ноября.

Лусине Баласян

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