По новому борскому мосту при ремонте старого запустят третью полосу движения

В главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области рассказали, как будет организовано движение на время ремонта Борского моста.

Движение по старому мосту закроют полностью на два года — 2024 и 2025. О дате начале работ правительство сообщит дополнительно, рассказали «Ъ-Приволжье».

На новом мосту организуют третью полосу движения, которая будет работать в разных направления в зависимости от объема автомобильного потока.

Паромную переправу на время ремонта моста запускать не планируют. При этом «Валдаи» на маршруте Нижний Новгород — Бор продолжат курсировать.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что на ремонт Борского моста направят 1,2 млрд руб.

Александра Викулова