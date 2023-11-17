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По новому борскому мосту при ремонте старого запустят третью полосу движения

В главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области рассказали, как будет организовано движение на время ремонта Борского моста.

Движение по старому мосту закроют полностью на два года — 2024 и 2025. О дате начале работ правительство сообщит дополнительно, рассказали «Ъ-Приволжье».

На новом мосту организуют третью полосу движения, которая будет работать в разных направления в зависимости от объема автомобильного потока.

Паромную переправу на время ремонта моста запускать не планируют. При этом «Валдаи» на маршруте Нижний Новгород — Бор продолжат курсировать.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что на ремонт Борского моста направят 1,2 млрд руб.

Александра Викулова

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