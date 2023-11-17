Борский мост закроют на ремонт на два года

Правительство Нижегородской области планирует потратить на ремонт Борского моста 1,2 млрд руб. в течение 2024-2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр финансов Ольга Сулима на публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» сообщила, что в 2024 году на ремонт моста из дорожного фонда региона выделят 470,9 млн руб., на 2025 год – 748,8 млн руб.

Ольга Сулима сообщила, что на время ремонта Борский мост планируют закрыть.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в правительстве Нижегородской области, что выяснить, как будет организовано дорожное движение в борском направлении на время ремонта переправы.

Александра Викулова