Генпрокурор поручил разобраться с сомнительным контрактом на рекультивацию полигона

В ходе личного приема граждан генпрокурором России Игорем Красновым в Ульяновске доцент кафедры биологии, экологии и природопользования УлГУ, член региональной Общественной палаты Светлана Ермолаева сообщила главе Генеральной прокуратуры «об имеющейся в регионе проблеме несанкционированного складирования отходов», сообщает на своем официальном сайте федеральное ведомство.

По словам доцента, подрядная организация, осуществляющая рекультивацию полигона ТКО в районе села Красный Яр, «не обладает необходимым опытом и производственным потенциалом для ведения таких работ». «Генпрокурор России поставил задачу безотлагательно разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства», — сообщает генпрокуратура.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», суд признал незаконным контракт стоимостью 426,3 млн руб. на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» в связи с тем, что госконтракт был заключен с единственным поставщиком без имеющихся на то оснований. Решение о возможности заключения такого контракта принимала комиссия правительства Ульяновской области под председательством первого вице-премьера Марины Алексеевой по предложению регионального минприроды. При этом оказалось, что компания «ЭкоИнвест» (Москва), которой был отдан полумиллиардный подряд, была учреждена в свое время Гульнарой Рахматулиной, которая сейчас является министром природных ресурсов и экологии Ульяновской области, а по итогам 2022 года при кредиторской задолженности в 98 млн руб. компания имела нулевую выручку, то есть, фактически не работала. При этом чиновники не видят в этом коррупции, председатель облправительства Владимир Разумков на заседании заксобрания заявил, что контракт заключен законно, и решение апелляционной инстанции будет опротестовано.

Координатор реготделения ЛДПР Сергей Маринин направил губернатору региона Алексею Русских обращение, в котором просит отстранить Гульнару Рахматулину от занимаемой должности.

Сергей Титов, Ульяновск