Полигон для своего

В Ульяновской области разворачивается громкий коррупционный скандал. Депутаты заксобрания всерьез обеспокоены тем, что федеральный центр может наложить на регион санкции за неисполнение показателей нацпроекта «Экология» из-за того, что заключенный по инициативе регионального правительства контракт на 426 млн руб. по рекультивации полигона ТКО был признан судом недействительным, поскольку его заключили без конкурентных процедур. Крупный подряд получила фирма «ЭкоИнвест», некогда принадлежавшая главе областного минприроды. При этом чиновники продолжают считать контракт законным и намерены обжаловать в кассационной инстанции уже вступившее в силу решение арбитражного суда. В прокуратуре отмечают, что теперь «ЭкоИнвест» должен будет вернуть все деньги, что были выплачены ему государством.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Гульнара Рахматулина (слева) в прошлом была владелицей компании, получившей контракт без конкурсных процедур

Фото: минприроды Ульяновской области Министр Гульнара Рахматулина (слева) в прошлом была владелицей компании, получившей контракт без конкурсных процедур

Фото: минприроды Ульяновской области

В понедельник при обсуждении регионального бюджета2024 в первом чтении депутаты заксобрания Ульяновской области высказали озабоченность ситуацией с признанием незаконным госконтракта стоимостью 426,323 млн руб. на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» под Ульяновском.

Накануне, в субботу, была опубликована резолютивная часть решения 11го апелляционного арбитражного суда (Самара), которым было отказано региональному минприроды и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области. Последний признал недействительным госконтракт от 19 декабря 2022 года, заключенный компанией «ЭкоИнвест» на рекультивацию полигона ТКО.

На сомнительность госконтракта, заключенного с единственным исполнителем без конкурсных процедур, обратила внимание прокуратура, которая в середине февраля 2023 года подала в арбитражный суд иск «в интересах правительства региона» с требованием признать соглашение недействительным. В своем иске заместитель прокурора Ульяновской области сообщил, что на проект рекультивации полигона (в рамках нацпроекта «Экология»)в том числе выделялись и федеральные средства в общей сумме около 197 млн руб. Однако, отмечалось в иске, вместо отбора исполнителя через конкурсные процедуры, предусмотренные Федеральным законом 44ФЗ, ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» заключило контракт с единственным поставщиком — ООО «ЭкоИнвест». ОГКУ объяснило это тем, что такое решение было принято на заседании рабочей группы облправительства по финансированию бюджетных расходов (№ 435ПС от14.12.2022). Сама же рабочая группа мотивировала свое решение положениями региональных правил осуществления закупок (от 25.03.2022 № 136П), которые, основываясь на изменениях федерального законодательства (закон № 46ФЗ от 8.03.2022), вводили возможность закупок у единственного поставщика в случае, если это напрямую связано с санкциями, геополитической обстановкой и СВО, и «имеется прямая причинно-следственная связь» с этими явлениями. Но по факту суду не были представлены доказательства существования вышеуказанных обстоятельств», и «причинно-следственной связи не установлено». В итоге суд признал контракт недействительным. Апелляционная инстанция с этим решением согласилась. С этого момента решение арбитражного суда вступило в силу.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2022 года, задолго до принятия решения рабочей группой облправительства, региональное минприроды на своем сайте сообщило о намерении «Ульяновскоблстройзаказчика» заключить госконтракт с единственным поставщиком на выполнение работ по рекультивации полигона ТКО.

Компания «ЭкоИнвест», о которой говорится в решении суда, по данным ЕГРЮЛ, была создана в декабре 2013 года, на тот момент 100% компании принадлежали Гульнаре Гимадеевой (Рахматулиной), которая на сегодня является министром природных ресурсов и экологии. С мая 2023 года 100% компании перешли в собственность ООО «МСГ Ресурс» (Москва). При этом ряд опрошенных депутатов считают, что господа Рахматулина по прежнему контролирует ее деятельность. Характерно, что по итогам 2022 года (данные ФНС) ООО «ЭкоИнвест» не показывало выдающихся экономических показателей. ООО имело кредиторскую задолженность 96 млн руб., выручка составила 0,0 руб., убыток — 2,5 млн руб., что не помешало выделить ей почти 500 млн с средств областного и федерального бюджетов.

Уже в понедельник, получив информацию о решении арбитражного суда, координатор реготделения ЛДПР Сергей Маринин направил обращение губернатору Ульяновской области Алексею Русских, в котором, отмечая, что конкурентные процедуры могли принести экономию бюджету не менее 22 млн руб., заявил, что, по его мнению, в факте заключения контракта без конкурентных процедур имеются «все признаки уголовно наказуемого деяния». Он попросил губернатора «незамедлительно принять управленческое решение и отстранить от должности Гульнару ­Рахматулину».

На заседании заксобрания спикер Валерий Малышев заметил, что теперь расторжение контракта в рамках нацпроекта может грозить санкциями региону со стороны федерального центра. Позицию чиновников облправительства, которые надеются, что обойдется, он назвал «страусиной», на что председатель облправительства Владимир Разумков заявил, что «контракт заключен законно». «Выходим в кассацию, объект в высокой степени готовности, результат будет достигнут, и мы не понесем штрафных санкций»,— добавил премьер.

Выяснить позицию Гульнары Рахматулиной не удалось. На запрос «Ъ» в минприроды отказались от комментариев. Директор «Ульяновскоблстройзщаказчика» Алексей Скоробогатов, сославшись на занятость, от комментариев отказался, на запрос «Ъ» не ответил.

Председатель комиссии облправительства, принимавшей решение о возможности заключения контракта, первый вице-премьер Марина Алексеева пояснила «Ъ», что инициатива по использованию неконкурентного способа закупки исходила от регионального минприроды (по данным «Ъ», непосредственно от Гульнары Рахматулиной). Комиссию удовлетворили доводы министерства, и в результате было вынесено положительное решение. По сведениям «Ъ», вопрос о возможной аффилированности «ЭкоИнвеста» с главой областного минприроды чиновниками даже не ­поднимался.

В облпрокуратуре сказали «Ъ», что «теперь „ЭкоИнвест“ обязан вернуть государству все денежные средства, которые успел получить от него», но комментировать свои дальнейшие действия отказались.

Общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев заявил «Ъ», что «обескуражен настойчивостью облправительства, которое оправдывает необходимостью достижения целей нацпроекта откровенное нарушение законодательства». «Считаю, что ситуация обладает всеми признаками коррупции, и должен стоять вопрос об отставке профильного министра Рахматулиной»,— сказал господин Толкачев, добавив, что «в последнее время регион сотрясают коррупционные скандалы, в какую сторону ни ­посмотри».

Напомним, в августе этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы мэр Димитровграда Андрей Большаков и бывший первый заместитель губернатора Игорь Эдель. Обоих считают членами команды Алексея Русских.

Депутат Госдумы Алексей Куринный, после обращения которого и были начаты проверки прокуратуры, сказал «Ъ», что, на его взгляд, «здесь явно коррупционная схема». «Заключение без конкурса крупного контракта, когда нет на то причин, свидетельствует о том, что отрабатывали под определенного подрядчика, а непонятная связь с действующим министром вызывает определенные вопросы. Прокуратура еще должна обязательно дать оценку всей коррупционной схеме, как минимум должны быть оргвыводы, а вообще речь может идти об уголовном деле»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск