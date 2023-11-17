В Самарской области завершилась комплексная проверка СКР

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области завершилась комплексная проверка Следственного комитета РФ, которая проходила в регионе в течение десяти дней. Работа комиссии из 40 сотрудников центрального аппарата ведомства касалась всех направлений работы, однако акцент был сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений. На время проверки глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя управления ведомства по Самарской области Марата Галиханова.

Во время комплексной проверки самарского управления комиссия центрального аппарата ведомства обратила внимание на большое число отказного материала при расследовании коррупционных и экономических преступлений. В настоящее время происходит ревизия этих дел. Не исключено, что расследование многих из них будет возобновлено. Официально руководитель самарского управления Марат Галиханов пока не вернулся на свою должность. о дальнейших организационных и кадровых решения со стороны руководства СКР будет сообщено позднее.

Евгений Чернов