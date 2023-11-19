Пластиковые кирпичи, крыша против смога и другие очумелые штучки

Каким будет дом, построенный из кирпичей, которые были сделаны из пластиковых отходов? Из чего делать крышу, чтобы она могла бороться со смогом? Как получать дома из воздуха чистую питьевую воду? «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ложка, помогающая людям с тремором рук

Фото: Aarrav Anil Ложка, помогающая людям с тремором рук

Фото: Aarrav Anil

Мимо рта не пронесешь

Школьник из южного индийского города Бангалор придумал умную ложку, которая очень облегчает жизнь людям с тремором рук. Простое в изготовлении и недорогое по стоимости материалов устройство Ааррав Анил сделал прямо у себя дома, использовав обычную ложку, 3D-принтер и несколько электронных компонентов. В ручку ложки, распечатанную на принтере, встроен мини-мотор, который управляет ее движением.

Когда такая ложка оказывается в руках человека с тремором, сенсоры в рукоятке регистрируют колебания руки и с помощью моторчика направляют ложку в противоположную колебанию сторону. В результате ложка не дрожит вместе с рукой, и ее со всем содержимым можно спокойно донести до рта.

Идея создать такой прибор пришла 16-летнему Аарраву, когда он наблюдал, как его дядя, страдающий болезнью Паркинсона, пытается самостоятельно есть. Из-за тремора в руках значительную часть еды мужчина ронял. Родные стали сами кормить дядю, а Ааррав занялся робототехникой, чтобы решить эту проблему.

Созданный им прототип ложки проходит сейчас технические испытания в Бангалорском институте физиотерапии, их результаты будут опубликованы в начале следующего года. После этого ложку можно будет запускать в массовое производство. По оценкам специалистов, в Индии более 7 млн человек страдают болезнью Паркинсона, и им точно пригодится такое устройство, получившее в прошлом году первую премию на Всемирной робототехнической олимпиаде в Германии в категории инноваций будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительные блоки из пластиковых отходов от ByFusion

Фото: ByFusion Строительные блоки из пластиковых отходов от ByFusion

Фото: ByFusion

Слепила из того, что было

Американский стартап ByFusion одной разработкой пытается решить проблемы избытка пластиковых отходов, загрязнения окружающей среды и дороговизны стройматериалов. Специалисты лос-анджелесской компании предложили производить кирпичи из пластиковых отходов. Разработанные ByFusion оборудование и процесс позволяют пускать в ход все: начиная с пластиковых бутылок и заканчивая пакетами для продуктов и одноразовым пластиком.

С помощью пара и высокого давления агрегат ByFusion спрессовывает предварительно измельченный пластик. На выходе получаются большие разноцветные кирпичи, или, скорее, блоки, который разработчики назвали ByBlock. Удобно то, что для изготовления такого блока не нужно сортировать пластиковые отходы, то есть тратить силы и время работников, также не нужно эти отходы промывать, то есть тратить и загрязнять воду. Одна тонна пластиковых отходов дает одну тонну блоков. При производстве таких блоков объем выбросов CO2 на 83% меньше, чем при выпуске бетонных блоков. ByBlock не крошатся со временем, на них не появляются трещины. Соединяются они друг с другом с помощью крепежа, то есть не нужно никакого клея или цемента.

ByBlock удобно использовать для строительства стен, заборов, декоративных оград, хозяйственных построек, садовой мебели, цветников и многого другого.

Удобство калифорнийской разработки первыми оценили власти города Тусоне в Аризоне, которые вынуждены были тратить $300 тыс. в год на решение проблемы пластиковых отходов. Чтобы проверить эффективность проекта ByFusion, член городского совета Стив Козачик призвал жителей собрать побольше пластика, который затем был отправлен в Лос-Анджелес на предприятие ByFusion.

Из полученных блоков в Тусоне построили парковые скамейки и клумбы. Но поскольку возить каждый раз отходы из штата в штат явно неэффективно, власти города предложили ByFusion построить свой завод рядом с городской свалкой. Строительство завода уже идет. У ByFusion амбициозные планы — распространить свою технологию по всему миру и к 2030 году переработать в блоки 100 млн тонн пластиковых отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гранулы 3M для покрытия крыши, очищающие воздух

Фото: 3M Гранулы 3M для покрытия крыши, очищающие воздух

Фото: 3M

Крыша от смога

Ежегодно в мире, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за загрязнения воздуха, которое провоцирует сердечные заболевания, инсульты, диабет, астму и другие болезни, умирают 7 млн человек. Неудивительно, что проблема очистки воздуха с каждым годом становится все острее. Свое решение предложила американская компания 3M, специализирующаяся в том числе на строительных технологиях. Разработанный ими гранулированный материал для покрытия крыш зданий борется со смогом и очищает воздух. Этот материал работает как деревья: поглощает из воздуха оксид азота и монооксид углерода. Правда, выделять кислород такая крыша пока не научилась.

Гранулы 3M созданы таким образом, что под воздействием солнечных лучей интегрированный в них фотокатализатор преобразует оксиды азота в ту форму, которая легко смывается дождем и усваивается растениями через почву как минеральное удобрение.

В результате воздух вокруг такой крыши становится чище. Одна такая крыша по эффективности очистки воздуха сравнима с двумя-тремя деревьями.

Компания Malarkey Roofing, которая производит кровельную плитку, проверила эффективность продукции 3M и приняла решение наносить инновационный гранулированный материл на всю свою продукцию. Компания уже изготовила их в количестве, достаточном для покрытия более чем 400 тыс. крыш. А это значит, что эти крыши сейчас выполняют работу более чем 1 млн деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устройство, делающее питьевую воду из воздуха

Фото: Kara Water Устройство, делающее питьевую воду из воздуха

Фото: Kara Water

Питьевая вода из воздуха в квартире

Это изобретение наверняка понравится тем, кто любит чистую, вкусную и насыщенную полезными минералами питьевую воду, но не хочет возиться с большими бутылями для кулеров. Американец Коди Судин, основатель стартапа Kara Pure, придумал первое в мире устройство, которое делает воду из воздуха в помещении, причем делает это бесшумно. Вода получается вкусной, насыщенной такими элементами и минералами, как кальций, магний, цинк, селен и другими.

Устройство, похожее на стильный кулер с корпусом из нержавеющей стали, можно поставить дома или в офисе, подключить к розетке, и оно за сутки, поглощая влагу из воздуха помещения, обеспечит до 10 л такой воды. Чем больше влажность в помещении, тем больше будет воды. Устройство не нуждается в сложном обслуживании — достаточно раз в полгода вручную чистить воздушный фильтр и раз в год поменять основной фильтр.

Удобство этого изобретения оценил и журнал Time, который включил инновационный кулер в список лучших изобретений 2022 года. За первые 70 дней после начала приема заказов на кулеры Kara Pure их продажи превысили $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка из ткани Bananatex

Фото: QWSTION Сумка из ткани Bananatex

Фото: QWSTION

Банановые сумки

Швейцарская компания QWSTION, которая специализируется на производстве сумок и любит экспериментировать с инновационными материалами, создала первую в мире ткань полностью из волокон растения абака, или банана текстильного, назвав ее Bananatex. Абака в большом количестве растет на Филиппинах, в Индонезии и в странах Центральной Америки, так что сырья для производства ткани вполне хватает. Абака довольно неприхотлива, не требует обработки пестицидами, подкормки удобрениями или дополнительного полива. Фермеры используют это многолетнее травянистое растение для восстановления лесного покрова тех участков земли, на которых до этого вырубались леса.

Из волокон абаки получается натуральная, прочная, водонепроницаемая, биоразлагаемая ткань, которая, как указывают разработчики, является экологичной альтернативой синтетическим тканям.

Bananatex неоднократно награждали премиями за инновационность и экологичность, в том числе в Германии и Швейцарии. В 2021 году ткань получила сертификат мирового стандарта Cradle to Cradle, который присуждается институтом Cradle to Cradle Products Innovation за разработки, соответствующие требованиям экологической и социальной устойчивости. Компания QWSTION уже запустила целую линейку сумок из Bananatex самых разных видов, размеров и цветов, начиная от небольших сумочек и косметичек и заканчивая вместительными рюкзаками.

Алена Миклашевская