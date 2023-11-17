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Коммерсантъ FM
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Reuters: цена на Urals упала ниже $60 из-за санкций

Стоимость российскую нефть марки Urals в портах Балтийского моря упала ниже потолка цен в $60 за баррель. Reuters со ссылкой на двух трейдеров сообщает, что снижение цен вызвано новыми санкциями США против судовладельцев из ОАЭ и ослабления мировой стоимости нефти.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фрахтовые ставки на поставки нефти Urals из российских портов Приморск и Усть-Луга выросли с $8 млн на прошлой неделе до $9,2-9,5 млн. Фьючерсы на Brent увеличились до $78,22 за баррель (+1% по сравнению с ценой в конце прошлой недели). Как пишет Reuters, расчетная цена на Urals на условиях FOB при доставке из Балтики в Индию 17 ноября упала до $58-$59 за баррель.

«Цены на Urals вплотную приблизились к уровню ценового потолка и в некоторых случаях ниже, это очевидный тренд»,— сказал собеседник Reuters.

В декабре 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали ценовой порог, согласно которому международные компании могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. В сентябре 2023 года нефть Urals торговалась на уровне $86.

Аналитическое агентство Kpler прогнозировало, что Россия увеличит поставки нефти на фоне высоких цен. Сокращение морских поставок в агентстве ожидали в начале декабря.

Подробнее — в тексте «Ъ» «На море танкеры грохотали».

Петр Бузлаев

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