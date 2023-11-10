Ярославское УФАС проверит рост цен на яйца в регионе

Ярославское межрегиональное УФАС России проверит цены на яйца в области по поручению Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщила первый заместитель руководителя МУФАС Анна Шушкова в ходе публичных обсуждений о результатах правоприменительной практики за 9 месяцев 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Портал «YarNews» сообщал, что жители региона жалуются на рост цен на яйца. По мнению жителей области, яйцо категории С0 стало стоить на 10-15 рублей за десяток дороже.

«На настоящий момент также пришло поручение от ФАС России относительно проверки стоимости на яйцо. Также будут направлены запросы после анализа ситуации. При наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования»,— сказала первый заместитель руководителя МУФАС Анна Шушкова.

По данным Росстата, за период с 24 по 30 октября 2023 года цены на яйца выросли на 2,3%.

Алла Чижова