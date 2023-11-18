70 лет назад, считаные месяцы спустя после смерти вождя всех советских народов, начался обход существовавших запретов на доступ к идеологически вредной зарубежной музыке; на фоне глушения западных радиостанций и отсутствия магнитофонов важнейшую роль в этом играло самодеятельное изготовление грамзаписей на пленках для рентгеновских аппаратов, к 1955 году ставшее массовым; принято считать, что в дело шли только старые снимки из медучреждений, но МВД СССР выявило и совершенно иные, опасные для государства источники пластиночных основ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Запись ими производилась на использованной медицинской и технической, а иногда и новой рентгеновской пленке»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Запись ими производилась на использованной медицинской и технической, а иногда и новой рентгеновской пленке»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из письма министра внутренних дел СССР Н. П. Дудорова министру культуры СССР Н. А. Михайлову, министру здравоохранения СССР М. Д. Ковригиной и министру авиационной промышленности П. В. Дементьеву, 11 апреля 1956 года

За последнее время в городе Москве получила широкое распространение продажа населению граммофонных пластинок с записями идеологически невыдержанных, вульгарных песен и мелодий, а также жанровых музыкальных произведений.

В течение 1955–56 годов Московской милицией за продажу грампластинок кустарного изготовления задерживалось большое количество лиц, в основном из числа студентов высших учебных заведений, учащихся старших классов средних школ и неработающей молодежи, ведущей праздный образ жизни.

В результате принятых мер управлением милиции города Москвы выявлен ряд лиц, занимающихся нелегальным изготовлением граммофонных пластинок. Среди них оказались: старший инженер-механик Всесоюзного института «Гипросовхозстрой» ВИШКОВЕЦКИЙ А. Х., радиотехник Московской киностудии документальных фильмов ХАСЯНОВ В. Х., конструктор авиационного завода почтовый ящик №75 МАЙОРОВ Л. Н. и рабочий-надомник артели «Универсалпром» ЛИТИЧКИН Н. А., которые за незаконное изготовление этих пластинок привлечены к уголовной ответственности, а также техник Центрального телеграфа ЛИХАЧЕВ А. Г. и шлифовщик авиационного завода почтовый ящик Э393 ГОРБАЧЕВ М. А.

Для изготовления граммофонных пластинок эти лица имели у себя на дому специальные звукозаписывающие аппараты и другую необходимую радиотехническую аппаратуру.

Граммофонная запись ими производилась на использованной медицинской и технической, а иногда и новой рентгеновской пленке, приобретенной в медицинских учреждениях и на предприятиях Министерства авиационной промышленности. Значительное количество рентгенопленки они покупали у конструктора авиационного завода п/я №75 Майорова, который похищал ее на том же заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Для изготовления граммофонных пластинок эти лица имели у себя на дому специальные звукозаписывающие аппараты»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Для изготовления граммофонных пластинок эти лица имели у себя на дому специальные звукозаписывающие аппараты»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На грампластинках, изготовленных из такой пленки, отчетливо видны детали машин и приборов, имеющих иногда секретный характер, органы человека, а также указаны лечебные учреждения, производившие рентгеноснимки, в частности Центральная Кировская поликлиника города Москвы, поликлиника Министерства путей сообщения СССР, туберкулезный диспансер №6, клиническая больница 1-го Московского ордена Ленина медицинского института и другие лечебные учреждения Министерства здравоохранения СССР.

Изготовленные пластинки ВИШКОВЕЦКИЙ, ЛИТИЧКИН и другие сбывали разным лицам, главным образом учащейся молодежи, по 4–5 рублей за пластинку, а последние перепродавали их по 10 рублей.

В числе таких лиц оказались: КОРОЛЕВ И. Л., 1938 года рождения, член ВЛКСМ, учащийся 9 класса 155 средней школы г. Москвы; ПОЛЯКОВ Д. А., 1937 года рождения, учащийся школы рабочей молодежи №73; АЛЕКСЕЕВ А. П., 1930 года рождения, студент Всесоюзного заочного энергетического института; САМОРОДОВ А. П., 1935 года рождения, студент Московского технологического института; ГОРБУНОВ А. М. студент 2 курса факультета журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова; братья ЛИНЬКОВЫ: Лев, 1935 года рождения, и Борис, 1937 года рождения, нигде не работающие, и ряд других.

В отношении лиц, занимающихся сбытом грампластинок, принимаются меры воздействия через родителей и общественность.

В результате произведенных обысков у преступников обнаружены и изъяты: 500 пластинок с идеологически невыдержанными грамзаписями, 15 тысяч заготовок для пластинок, 500 листов новой рентгеновской пленки, 3 килограмма неиспользованной аэрофотопленки и звукозаписывающая аппаратура.

Сообщая об изложенном, Министерство внутренних дел СССР просит принять по этому вопросу соответствующие меры…

Публикация Евгения Жирнова