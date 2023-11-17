Зеленский: Россия готовит план дестабилизации Украины под названием «Майдан 3»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия реализует план по распространению дезинформации под названием «Майдан 3». Таким образом РФ стремится посеять раскол в украинском обществе, создать хаос и в конечном итоге сместить президента, передает Bloomberg слова господина Зеленского со встречи с журналистами.
Владимир Зеленский
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«У нашей разведки есть информация (о реализации плана.— ''Ъ''), которая поступает и от наших партнеров. Для них "Майдан" — это переворот, поэтому операция понятна»,— сказал президент.
14 ноября издание Online.ua со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны Украины сообщило, что 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку на страну под названием «Майдан-3». Утверждается, что сроки проведения операции ноябрь—декабрь 2023 года.
По информации издания, куратором операции выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а идеологом — бывший помощник президента РФ Владислав Сурков. Online.ua утверждает, что реализовывать план спецслужбы будут, в частности, с помощью распространения в обществе идей о бесперспективности сопротивления Украины, общей усталости от военных действий и распространении коррупции.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».