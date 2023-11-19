«В меню стало больше восточных лейтмотивов»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как изменился ресторан после перезапуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Farang Фото: Farang

Ресторан Farang Алексея Пинского открылся заново, претерпев заметный апгрейт. В интерьере поубавилось восточных лейтмотивов, а в меню их, наоборот, стало больше. Если раньше Farang составлял свое меню по маршруту Шелкового пути со всеми остановками, то теперь сделал упор на ближневосточный регион.

Забавно, что за углом недавно открылся ориентальный Saray от Lucky Group, а через пару шагов расположен ливано-итальянский Mina Арама Мнацаканова. Так что теперь на краю Малой Никитской образовался настоящий кластер с мезе, кебабами и пиде.

За кухню в Farang отвечает Антон Кашаев, ранее работавший в КМ20, Beloque и Chicha — для него это первый проект на позиции шефа. Еще важнее, что с Кашаевым работает су-шеф арабского происхождения. Благодаря ему табуле имеет настолько честную магрибскую кислотность, что от количества свежей зелени, соли и лимонного сока гарантированно сводит скулы; зажаренный дотемна фалафель хрустит на зубах брутальный панировкой и идеально сочетается с битым малосольным огурцом; а в мухаммаре полным-полно чили перца и грецких орехов.

Также стоит отметить отличный «Honey кебаб» из баранины в румяном слоеном тесте на густом соусе из сливочного сыра и меда с выжимкой из жасмина и деликатесное каре черного карачаевского ягненка.

В ближайших планах — специальный винный лист от Алексея Пинского, который будет меняться в зависимости от фазы Луны и настроения автора.