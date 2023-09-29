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Коммерсантъ FM
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«Это и вправду бывший сарай»

Дарья Цивина — о новом проекте Lucky Group

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о ресторане Saray, который открылся в Москве в Гранатном переулке.

Фото: Saray

Фото: Saray

Ресторанный холдинг Lucky Group обзавелся собственным «Сараем». Именно так, правда, на латинице, называется новый проект Ивана Кукарских и Богдана Панченко, созданный совместно с архитектором Натальей Белоноговой и бренд-шефом Даном Мироном.

Saray отличается от всех прочих ресторанов Lucky не только необычным названием, но и свежей локацией, пока что в тихом Гранатном переулке, и внешним обликом. Это, и вправду, бывший сарай — одноэтажная постройка вытянутой формы, которую команда проекта превратила в стильный лофт с окнами в пол, гигантским очагом с живым огнем и высокими деревянными стропилами под потолком.

Получился не столько сарай, сколько загородный гостевой дом, с шкурами на лавках, мощными столешницами и фирменными атрибутами luxury style вроде дизайнерских металлических колонн и стеклянных кирпичей фальконье в торцах зала.

Кухня обозначена как северо-испанский asador с кавказскими мотивами, но фирменных баскских поросят и козлят из печи в меню не наблюдается. Зато есть хачапури с трюфелем, лахмаджун с говядиной, хумус с маринованными овощами и бараниной, самса из тандыра, лазанья с пекорино и мясо dry age из камеры сухого вызревания.

Из основных блюд стоит пробовать отменный люля из баранины на углях и осьминога гриль с фасолью и острой колбаской ндуя. Порции при этом очень скромные, так что особо голодным гостям игнорировать разделы закусок и блюд из теста не рекомендуется.

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