В Новосибирске суд освободил бывшего высокопоставленного полицейского

Центральный райсуд Новосибирска сегодня освободил из СИЗО бывшего начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции Александра Умерова, обвиняемого во взяточничестве. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного заседания. Отметим, что следствие ходатайствовало о продлении экс-полицейскому срока ареста еще на один месяц.

Александра Умерова правоохранители задержали в декабре 2022 года и по решению суда поместили в СИЗО.

Следователи предполагают, что он покровительствовал игорному бизнесу, получая за это взятки через цепочку посредников. По предварительным данным, организатор сети подпольных казино, насчитывающей пять заведений, ежемесячно через цепочку посредников выплачивал от 500 тыс. до 1 млн руб. сотруднику УМВД за непроведение проверочных мероприятий.

В сентябре 2023 года в Новосибирске суд арестовал на два месяца действующих и бывших сотрудников антикоррупционного подразделения городского УМВД России. В СИЗО отправились экс-глава ОЭБиПК УМВД города Андрей Хомин, оставивший этот пост в марте 2023 года, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов. Действующим и бывшим борцам с коррупцией инкриминируется взяточничество (ст. 290 УК РФ).

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Илья Николаев