Высокопоставленного борца с коррупцией задержали в Новосибирске

В Новосибирске по подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции Александр Умеров. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники в правоохранительных органах. Предположительно сегодня в суде ему изберут меру пресечения.

Следователи предполагают, что высокопоставленный полицейский покровительствовал игорному бизнесу, получая за это взятки через цепочку посредников. Какая сумма взятки фигурирует в деле, пока не известно. В следственных органах уголовное дело не комментируют.

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Илья Николаев