Генпрокурор РФ раскритиковал власти Ульяновской области из-за жилищных проблем

Работу органов власти Ульяновской области по решению жилищных проблем населения нельзя признать эффективной. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время личного приема жителей в столице региона в пятницу, 17 ноября.

Генпрокурор России Игорь Краснов начал прием граждан во время первого визита в Ульяновскую область

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Поводом для критики главы надзорного ведомства России в адрес областного правительства стало обращение к нему 76-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что живет в доме 1917 года постройки.

Здание представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, но его планируется расселить только через шесть лет. При этом чиновники до сих пор не решили вопрос с предоставлением временного жилья.

В связи с этим генпрокурор РФ отметил, что следует принять максимальные усилия по расселению граждан из аварийного жилья. Он также поручил «проверить полноту и своевременность выполнения профильных программ, оценить качество и количество жилья, предназначенного для переселения», говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.

Игорь Краснов прилетел в Ульяновск с рабочим визитом в пятницу. Глава надзорного ведомства РФ посещает регион впервые. Кроме приема граждан у Игоря Краснова запланирована встреча с коллективом прокуратуры Ульяновской области.

Георгий Портнов