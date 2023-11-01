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Коммерсантъ FM
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Reuters: бюджет РФ потратит 0,4 трлн руб. на демпферные выплаты в январе

Согласно расчетам Reuters, в случае одобрения Госдумой законопроекта о возврате демпферных выплат нефтепереработчикам бюджет РФ потратит в январе 2024 года около 0,4 трлн руб. Кроме того, бюджет потеряет еще 0,35 трлн руб. из-за сниженных налогов на добычу нефти.

Reuters отмечает, что если в ноябре Совет федерации и президент Владимир Путин примут поправки о демпферных субсидиях, они вступят в силу с января следующего года. Это значит, что субсидии должны будут компенсировать недоплаченные суммы за октябрь, ноябрь и декабрь. В общей сложности эта компенсация составит 0,4 трлн руб.

По данным Reuters, потеря бюджетом 0,35 трлн руб. объясняется снижением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который в октябре—декабре рассчитывался исходя из коэффициента Квр в размере 0,5 вместо 1.

По данным Минфина, по итогам девяти месяцев 2023 года общая сумма демпферных выплат достигла 1,1 трлн руб., что на 38% меньше аналогичного показателя за 2022 год. По данным «Ъ», в качестве дополнительных мер для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты правительство обсуждает повышение введенного в сентябре понижающего коэффициента с 0,5 до 0,8–1, что позволит увеличить компенсации для нефтяников. По словам одного из собеседников «Ъ», новый демпфер планируется запустить с ноября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо осваивает механизмы защиты».

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