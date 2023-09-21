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Коммерсантъ FM
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Стоимость оформления загранпаспорта для россиян за рубежом может вырасти

МИД предложил вдвое повысить цену на заявление на выход из гражданства

Министерство иностранных дел России предлагает проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за рубежом, в том числе за оформление загранпаспорта. Если разработанный МИДом проект постановления правительства РФ будет утвержден, стоимость оформления обычного загранпаспорта вырастет с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90. Помимо повышения стоимости оформление загранпаспорта предлагается повысить цену оформления заявления о выходе из российского гражданства вдвое — с $65 до $130.

В пояснительной записке к проекту указано, что размер действующих ставок сборов, взимаемых за совершение консульских действий в загранучреждениях, не индексировался с 2010 года.

В МИДе считают, что повысить размер сборов возможно, так как «за истекший период покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, вследствие инфляции снизилась более чем на 30%». «В отношении наиболее востребованных у российских граждан консульских документов (паспорта, доверенности) рост сборов составит $5–10, что обеспечит минимизацию бремени дополнительных расходов, возлагаемых на плательщиков соответствующих сборов»,— поясняют в министерстве иностранных дел.

Среди других консульских сборов повысить предлагается стоимость оформления удостоверения брачного договора с $100 до $110, а цену удостоверения завещания — с $25 до $35.

Разработанный министерством проект проходит общественное обсуждение, а также независимую антикоррупционную экспертизу.

Александр Кислов

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