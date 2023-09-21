Стоимость оформления загранпаспорта для россиян за рубежом может вырасти

Министерство иностранных дел России предлагает проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за рубежом, в том числе за оформление загранпаспорта. Если разработанный МИДом проект постановления правительства РФ будет утвержден, стоимость оформления обычного загранпаспорта вырастет с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90. Помимо повышения стоимости оформление загранпаспорта предлагается повысить цену оформления заявления о выходе из российского гражданства вдвое — с $65 до $130.

В пояснительной записке к проекту указано, что размер действующих ставок сборов, взимаемых за совершение консульских действий в загранучреждениях, не индексировался с 2010 года.

В МИДе считают, что повысить размер сборов возможно, так как «за истекший период покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, вследствие инфляции снизилась более чем на 30%». «В отношении наиболее востребованных у российских граждан консульских документов (паспорта, доверенности) рост сборов составит $5–10, что обеспечит минимизацию бремени дополнительных расходов, возлагаемых на плательщиков соответствующих сборов»,— поясняют в министерстве иностранных дел.

Среди других консульских сборов повысить предлагается стоимость оформления удостоверения брачного договора с $100 до $110, а цену удостоверения завещания — с $25 до $35.

Разработанный министерством проект проходит общественное обсуждение, а также независимую антикоррупционную экспертизу.

Александр Кислов