На месте гибели Евгения Пригожина в Тверской области появился мемориал

На месте крушения самолета, в котором летел предприниматель Евгений Пригожин, в Тверской области появился памятник и мемориальная табличка, сообщил msk1.

На месте гибели бизнесмена и его соратников спустя несколько недель после крушения появился каменный памятник. К камню прибита табличка, на которой написан лозунг ЧВК «Вагнер»: «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага». Надпись нанесена по кругу, внутри нее находится герб организации — два перекрещенных меча и пятиконечная звезда.

На памятной табличке перечислены имена погибших в авиакатастрофе. Там указаны семь человек: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов, Евгений Маркарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Николай Матусеев. О Евгении Пригожине говорится следующее — «Здесь погиб русский богатырь и великий полководец, создатель и руководитель сильнейшей армии мира». Рядом с мемориалом развеваются два флага ЧВК «Вагнер». К нему принесли венки и цветы.

Самолет, на борту которого находился известный предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области. На его борту находились 10 человек, в том числе ближайшие соратники основателя военной компании Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. В начале октября президент России Владимир Путин поделился промежуточными результатами расследования дела о крушении. Следователи СКР установили, что внешнего воздействия на самолет не было, и обнаружили в телах погибших фрагменты ручной гранаты.

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