Владимир Путин поделился деталями расследования крушения самолета с Пригожиным

В ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин поделился деталями расследования уголовного дела по факту крушения самолета с бизнесменом из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным на борту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Российский лидер прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на днях доложил ему о новых фактах в расследовании дела.

«В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было»,— озвучил президент.

Он добавил, что следствие по авиакатастрофе еще продолжается, специалисты не проводили экспертизу на наличие алкоголя или наркотических средств в крови, о чем глава государства сожалеет. Путин напомнил, что сотрудники ФСБ в ходе обысков в Петербурге нашли в компаниях, связанных с Пригожиным, 10 млрд рублей наличными, а также пять килограмм тяжелого наркотика.

Напомним, что самолет потерпел крушение под Тверью 23 августа, на его борту были десять человек. В ходе изучения места происшествия специалисты подтвердили, что среди них был и бизнесмен Евгений Пригожин.

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