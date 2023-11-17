Число погибших при обрушении на шахте в Забайкалье выросло до двух

Спасатели нашли и подняли на поверхность тело второго шахтера, погибшего в результате обрушения на руднике компании «Омчак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

ЧП произошло на Верхне-Алиинском месторождении в Балейском районе Забайкалья на горизонте 675 вертикальной выработки. Под завалами оказались два человека, позднее одного нашли погибшим. В ликвидации последствий обрушения задействовали 18 спасателей и пять единиц техники.

Следственное управление СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку.

Лаура Кеффер