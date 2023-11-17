В Забайкалье при обрушении в шахте погиб один человек

Обрушение произошло в шахте золоторудной компании «Омчак» в Забайкальском крае. В результате два человека оказались под завалами, один из них погиб. Сколько всего было человек внутри, неизвестно.

Рудник расположен в Балейском районе. Там произошло «частичное обрушение горной породы на горизонте». «Одного работника поняли на поверхность без признаков жизни, он погиб, второй пострадавший пока не найден»,— рассказали «Интерфаксу» в краевом ГУ МЧС.

Что стало причиной ЧП, не уточняется. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС. В пресс-службе краевого СКР по Забайкальскому начали доследственную проверку. По предварительным данным, обрушение произошло около 10:00 по местному времени (4:00 мск).

Лаура Кеффер