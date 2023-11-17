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РБК: несколько сотрудников ФСБ задержали по делу, связанному с Merlion

По делу, связанному с ГК Merlion, задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники. Имена задержанных и какие-либо детали о них не приводятся.

По словам одного их источников, сотрудники ФСБ вымогали 5 млрд руб. у руководства компании Merlion за завершение следствия. Утверждается, что их задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным и начальником Хорошевского следственного отдела Рустамом Юсуповым.

В Центре общественных связей ФСБ пока никак не комментировали эту информацию.

Господ Ромодановского, Жерютина и Юсупова суд арестовал на два месяца. Они обвиняются в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК). По данным «Ъ», главным эпизодом в их деле стало расследование в отношении акционеров ГК Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера компании Бориса Левина.

Подробности — в материале «Ъ» «Организованное следственное сообщество».

Лаура Кеффер

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