Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Организованное следственное сообщество

Сразу трех сотрудников СКР арестовали по обвинению в особо тяжких преступлениях

По обвинению в организации преступного сообщества в Москве арестован сын бывшего директора Федеральной миграционной службы (ФМС) генерал-полковника Константина Ромодановского Сергей Ромодановский, до недавнего времени возглавлявший управление СКР по Северо-Западному округу столицы. Обвинение считает, что вместе с другими следственными работниками Ромодановский-младший незаконно привлекал к уголовной ответственности предпринимателей и вымогал у них взятки за освобождение.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ходатайствам следователей центрального аппарата СКР Басманный райсуд в пятницу поздно вечером арестовал экс-начальника СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского, следователя того же управления Андрея Жерютина, а также начальника Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустама Юсупова. Под стражей они будут находиться как минимум до 10 января.

Экс-офицеры юстиции обвиняются в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК).

Одним из лидеров предполагаемого организованного преступного сообщества ГСУ СКР считает Сергея Ромодановского.

Он является сыном Константина Ромодановского — выходца из ФСБ, который в 2001–2005 годах возглавлял главное управление собственной безопасности МВД, а затем, до ее ликвидации в 2016 году, являлся директором Федеральной миграционной службы. Впоследствии Ромодановский-старший работал в полпредстве президента по Центральному федеральному округу.

По некоторым данным, после предъявления обвинения Ромодановского-младшего отпустили, однако уже на выходе из здания СКР в Техническом переулке задержали снова и тут же вместе с двумя другими фигурантами под усиленной охраной ФСБ отвезли в суд, избравший фигурантам меры пресечения в виде ареста.

По данным “Ъ”, главным эпизодом в деле офицеров стало печально известное расследование в отношении акционеров ГК Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера компании Бориса Левина.

В состав ОПС, действовавшего против предпринимателей, входили решальщик Кирилл Качур, недавно признанный иноагентом, бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко, старший инспектор отдела проверок управления кадров СКР, в прошлом сотрудник ФСБ России Александр Киреев; следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексей Неснов; помощник следователя Денис Николаев и другие. Они, по данным следствия, организовали возбуждение в Москве уголовного дела о якобы совершенном в подмосковном Красногорске покушении на гендиректора Merlion, расследование которого было поручено господину Неснову. Последний организовал задержания и аресты владельцев и топ-менеджера ГК, которым было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК).

Адвокат бизнесменов Вадим Лялин и его помощник Дмитрий Ноев (отбывают сроки в пять с половиной лет и три года) организовали вымогательство у своих же подопечных 15 млрд руб., которые якобы должны были помочь решить вопрос с их освобождением. Только благодаря усилиям адвокатов фигурантов дело удалось передать в центральный аппарат СКР, где, разобравшись, бизнесменов отпустили, занявшись участниками их преследования. Правда, к тому времени господа Неснов и Качур успели скрыться за границу.

При этом в ходе расследования дела, связанного с рейдерским захватом ГК, были выявлены и другие эпизоды, в том числе о совершении преступлений коррупционной направленности. Их также инкриминировали фигурантам.

Представители Merlion от комментариев воздержались.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...