Организованное следственное сообщество

По обвинению в организации преступного сообщества в Москве арестован сын бывшего директора Федеральной миграционной службы (ФМС) генерал-полковника Константина Ромодановского Сергей Ромодановский, до недавнего времени возглавлявший управление СКР по Северо-Западному округу столицы. Обвинение считает, что вместе с другими следственными работниками Ромодановский-младший незаконно привлекал к уголовной ответственности предпринимателей и вымогал у них взятки за освобождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ходатайствам следователей центрального аппарата СКР Басманный райсуд в пятницу поздно вечером арестовал экс-начальника СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского, следователя того же управления Андрея Жерютина, а также начальника Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустама Юсупова. Под стражей они будут находиться как минимум до 10 января.

Экс-офицеры юстиции обвиняются в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК).

Одним из лидеров предполагаемого организованного преступного сообщества ГСУ СКР считает Сергея Ромодановского.

Он является сыном Константина Ромодановского — выходца из ФСБ, который в 2001–2005 годах возглавлял главное управление собственной безопасности МВД, а затем, до ее ликвидации в 2016 году, являлся директором Федеральной миграционной службы. Впоследствии Ромодановский-старший работал в полпредстве президента по Центральному федеральному округу.

По некоторым данным, после предъявления обвинения Ромодановского-младшего отпустили, однако уже на выходе из здания СКР в Техническом переулке задержали снова и тут же вместе с двумя другими фигурантами под усиленной охраной ФСБ отвезли в суд, избравший фигурантам меры пресечения в виде ареста.

По данным “Ъ”, главным эпизодом в деле офицеров стало печально известное расследование в отношении акционеров ГК Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера компании Бориса Левина.

В состав ОПС, действовавшего против предпринимателей, входили решальщик Кирилл Качур, недавно признанный иноагентом, бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко, старший инспектор отдела проверок управления кадров СКР, в прошлом сотрудник ФСБ России Александр Киреев; следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексей Неснов; помощник следователя Денис Николаев и другие. Они, по данным следствия, организовали возбуждение в Москве уголовного дела о якобы совершенном в подмосковном Красногорске покушении на гендиректора Merlion, расследование которого было поручено господину Неснову. Последний организовал задержания и аресты владельцев и топ-менеджера ГК, которым было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК).

Адвокат бизнесменов Вадим Лялин и его помощник Дмитрий Ноев (отбывают сроки в пять с половиной лет и три года) организовали вымогательство у своих же подопечных 15 млрд руб., которые якобы должны были помочь решить вопрос с их освобождением. Только благодаря усилиям адвокатов фигурантов дело удалось передать в центральный аппарат СКР, где, разобравшись, бизнесменов отпустили, занявшись участниками их преследования. Правда, к тому времени господа Неснов и Качур успели скрыться за границу.

При этом в ходе расследования дела, связанного с рейдерским захватом ГК, были выявлены и другие эпизоды, в том числе о совершении преступлений коррупционной направленности. Их также инкриминировали фигурантам.

Представители Merlion от комментариев воздержались.

Николай Сергеев