ВСУ обстреляли Белгородскую область пятью гранатами за сутки

В четверг, 16 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области пять боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Одна атака была осуществлена по селу Щетиновка в Белгородском районе. По нему ударили пятью гранатами.

В среду, 15 ноября, противник атаковал Белгородскую область 36 боеприпасами.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что с начала 2023 года Белгородскую, Брянскую и Курскую область обстреляли со стороны Украины более 8 тыс. раз.

Алина Морозова

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