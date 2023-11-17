ВСУ обстреляли Белгородскую область пятью гранатами за сутки
В четверг, 16 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области пять боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Одна атака была осуществлена по селу Щетиновка в Белгородском районе. По нему ударили пятью гранатами.
В среду, 15 ноября, противник атаковал Белгородскую область 36 боеприпасами.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что с начала 2023 года Белгородскую, Брянскую и Курскую область обстреляли со стороны Украины более 8 тыс. раз.