Интервьюеру Путина в Германии грозит суд

Немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) проводит проверку в отношении бывшего сотрудника Хуберта Зайпеля после информации СМИ о том, что он получал гонорары из РФ. Господин Зайпель известен как автор книги «Путин. Логика власти» и документального фильма «Я, Путин. Портрет». Сейчас его книги о российской политике сняли с продаж в ФРГ.

Проверку начали после публикаций телеканала ZDF и журнала Spiegel в рамках международного расследования Cyprus Confidential. Согласно ему, Хуберт Зайпель через офшорную фирму Алексея Мордашова получил спонсорский гонорар в 600 тыс. в марте 2018 года. Бизнесмен якобы хотел поддержать книгу журналиста о политическом ландшафте в России. Параллельно с этим господин Зайпель работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничая с NDR.

«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начал изучать возможность правовых шагов»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

В NDR пояснили, что господин Зайпель обязан был уведомить компанию о получении средств от господина Мордашова, но не сделал этого. NDR рассматривает это как конфликт интересов. «Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение»,— добавили в телерадиокомпании.

В Hoffmann und Campe заявили, что решили больше не выставлять книги Хуберта Зайпеля в продажу.

В июне 2016 года Хуберт Зайпель провел в Москве презентацию книги «Путин. Логика власти», на которую приехал господин Путин. В октябре того же года вышло их интервью. В марте 2017 года господин Зайпель был в числе журналистов, сопровождавших российского президента в поездке в Арктику, в 2018 году — в поездке на Невский пятачок в Ленинградскую область.

Лаура Кеффер