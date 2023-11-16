Учителей защитят от детей с гаджетами

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об образовании», призванные повысить авторитет педагогов. Основным нововведением законопроекта стало ограничение для учеников права пользоваться телефонами в школе. В ходе долгой дискуссии депутаты пришли к выводу, что ограничения тут мало — необходим строгий запрет на персональное использование средств связи. Ко второму чтению документ может быть дополнен также поправкой о возобновлении обязательных уроков труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг депутаты рассмотрели поправки к закону «Об образовании». Изменения, как указали авторы (межфракционная группа депутатов и сенаторы) в пояснительной записке, направлены на повышение «авторитета педагогической профессии» и призваны гарантировать учителям правовую и социальную защиту. Представляя законопроект, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова (ЕР) вновь отметила, что «отраслевому закону необходимы нормы о поддержке педагогов по аналогии с законом о здравоохранении, где обозначена поддержка медицинских работников на всех уровнях». Депутат заметила, что сегодня право на защиту чести и достоинства, а также возможность привлечь оппонента к дисциплинарной ответственности есть только у обучающихся и их родителей, а в «зеркальной ситуации такого механизма нет». Принятие законопроекта, по мнению госпожи Казаковой, ситуацию исправит. Представители профессионального сообщества, впрочем, сомневаются, что поправки «дадут учителям гарантии» (см. “Ъ” от 28 октября).

Основным пунктом, призванным «повысить авторитет педагогической профессии», стало ограничение использования «средств связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ».

«В некоторых школах с запретом на телефоны уже справились, но далеко не везде, теперь мы берем это на себя»,— заявила Ольга Казакова. Она уточнила, что «если использование средств связи касается жизни и здоровья детей, мы готовы сделать исключение, что и отразилось в законе». Вторым законодательным исключением стало использование средств связи в образовательных целях.

Именно эта поправка привела к затянувшейся почти на час дискуссии — правда, про права учителя тут почти не вспоминали. Сперва парламентарии обсуждали, каким образом будет контролироваться использование телефонов. Бийсултан Хамзаев (ЕР), комментируя эту тему, интересовался, не стоит ли давать детям в школу кнопочные телефоны, а Татьяна Буцкая (ЕР) переживала, что под запрет могут попасть нужные для некоторых уроков планшеты, компьютеры и интерактивные доски. Ольга Казакова отметила, что реализацию запрета в каждой школе будут контролировать самостоятельно, после обсуждения с родителями, а если учитель будет видеть необходимость в использовании гаджетов на уроке, никто это ему не запретит.

Глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) предложила все же закрепить дисциплинарные нормы на федеральном уровне и выпустить единые для всех школ правила поведения учащихся.

Ее поддержал однопартиец Алексей Куринный: «Вот сейчас запрещено курить, но многие подростки курят и не несут за это никакой ответственности».

Про права учителей все же вспомнила Эльвира Аиткулова (ЕР). На злостных нарушителей дисциплины в школах, по ее мнению, не осталось рычагов давления, так как «даже отчисляем мы с согласия родителей». Госпожа Аиткулова предложила закрепить обязанность родителей участвовать в собраниях для обсуждения поведения их ребенка. Ольга Казакова поддержала ее и вспомнила, что, когда она работала учителем, педагог мог «и выгнать ребенка, и поставить его у парты подумать о поведении, и повысить голос. Сейчас же учителя это все не могут».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поправки запоздалыми, но очень нужными, и добавил, что они «во многом» стали возможны благодаря министру просвещения Сергею Кравцову, который «поддерживает депутатов»: «Раньше эти вопросы не удавалось решить и из-за позиции профильных министров».

Подводя итог обсуждения, господин Володин заявил, что ко второму чтению необходимо внести две основные поправки.

Первая должна отделить тему персонального использования телефонов от темы использования гаджетов в образовательном процессе: «Мы говорим, что надо запретить телефоны — этого хотят и родители, и учителя по опросам. Никаких телефонов. А учебные гаджеты в качестве исключения из запрета тут вообще упоминаться не должны, для них существуют свои законы». Слова о необходимости второй поправки были встречены бурными аплодисментами: спикер предложил закрепить в законе «Об образовании» обязательность уроков труда. «Новые технологии погружают ребенка в виртуальный мир. В этом мире нет труда, а нам важно, чтобы дети твердо стояли на ногах»,— пояснил Вячеслав Володин. По его мнению, труд поможет в том числе и развитию демократии в России.

«Это тот случай, когда может быть консенсус»,— предварил голосование господин Володин. В итоге подан был один голос против при одном воздержавшемся, и законопроект был принят в первом чтении. Спикер Госдумы попросил авторов оперативно доработать поправки ко второму чтению, чтобы рассмотреть их уже в начале декабря.

Полина Ячменникова