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Звонок для учителя

Закон об образовании пойдет на поправку без телефонов

В Госдуму внесены поправки в федеральный закон «Об образовании», призванные, по замыслу авторов, повысить «авторитет педагогической профессии». Для этого, в частности, предложено ограничить использование учащимися мобильных телефонов во время занятий, кроме ситуаций, когда это необходимо для учебы и экстренных случаев. Министр просвещения Сергей Кравцов предположил, что инициатива вызовет «конструктивную дискуссию». Действительно, общественники горячо поддержали запрет гаджетов, которые «ограничивают способность нестандартно думать и приводят к дебилизации» детей. А опрошенные “Ъ” участники образовательного процесса утверждают, что законодатели опоздали лет на десять, и вместо фиксирования ограничений предлагают «научить педагогов встраивать телефоны в учебный процесс наиболее эффективным образом».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В пятницу в Госдуму внесены поправки в ФЗ «Об образовании», направленные, как сказано в пояснительной записке, «на повышение авторитета педагогической профессии». «Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания»,— объясняют авторы законопроекта (межфракционная группа депутатов и сенаторов). Основным пунктом стало ограничение использования «средств связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ».

В 2021 году, напомним, Роспотребнадзор уже скорректировал санитарные правила для российских школ, согласно которым запрещалось использовать для обучения личные мобильные телефоны. Тогда в ведомстве уточнили, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также говорил о введенном с 1 сентября 2022 года запрете на использование мобильных телефонов во время уроков.

Тем не менее авторы поправок посчитали необходимым зафиксировать это и в федеральном законе. Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что большинство родителей идею поддерживают, а те, кто выступает против, «скорее всего, предполагают, что нужно пользоваться гаджетами для каких-то учебных целей». «Но мы в этом случае как раз и прописываем возможность использовать телефон, никто не доводит ситуацию до абсурда, до запрета»,— заверила госпожа Казакова.

Возможность использовать телефон, согласно поправкам, сохраняется в случаях, «предусмотренных образовательной программой, или при возникновении угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях».

Авторы инициативы поясняют, что механизмы реализации «новой нормы» будут определяться родителями и школой, а в самом законе прописаны быть не должны, чтобы «руководить процессом мог учитель».

«Думаю, что предложенная инициатива вызовет конструктивную дискуссию, а ее обсуждение продолжится на разных площадках, в том числе при участии Минпросвещения»,— прокомментировал Сергей Кравцов.

Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ, отец восьмерых детей Павел Пожигайло инициативу поддержал, заметив в разговоре с “Ъ”, что это «в первую очередь нужно детям».

«Телефон отвлекает от урока, к тому же это универсальная шпаргалка,— считает общественник.— Более того, он ограничивает способность нестандартно думать и приводит к дебилизации, на которую, кстати, направлены тесты и суррогат ЕГЭ».

Отдельно господин Пожигайло замечает, что ограничивать нужно не только само использование телефонов, но и «то, что ребенок в нем смотрит»: «Деструктивные движения засасывают детей в воронку разложения личности или даже несут физическую опасность — за доступным ребенку контентом нужно очень внимательно следить».

В Госдуме обсудили расходы на образование

«Если учитель неинтересно преподает свой предмет, никакие запреты на телефоны не помогут ребенку сосредоточиться»,— замечает директор московской школы №109 Евгений Ямбург. Он уверен, что «вместо фиксирования ограничений стоит принять меры, чтобы научить педагогов встраивать телефоны в учебный процесс наиболее эффективным образом». Господин Ямбург также отметил, что вопрос использования телефонов решается в каждой школе самостоятельно уже давно «и притом довольно успешно».

Член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий уверен, что «с контролем телефонов законодатели опоздали лет на десять», а своей цели законопроект не достигнет: «Учителям все эти формулировки не дадут никаких гарантий и авторитета — это просто пожелания всего хорошего, не требующие никаких реальных изменений». Эксперт добавил, что с таким же успехом могла быть использована «любая другая привлекающая внимание дисциплинарная мера, а все пункты про поддержку учителей оставлены на усмотрение регионов и муниципалитетов, которые необходимости в этом обычно не усматривают».

Полина Ячменникова

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