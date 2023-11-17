Журналист заплатит за разжигание

Красноярский суд в четверг оштрафовал главного редактора местного интернет-издания Kras.news Дмитрия Полушина на 20 тыс. руб. за разжигание ненависти и вражды к членам партии «Единая Россия». Претензии у силовиков возникли к ролику на YouTube, в котором журналист анализировал работу партии власти в горсовете. Сам господин Полушин считает, что поплатился за поддержку осужденного политика и бизнесмена Анатолия Быкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полушин

Фото: Кадр из видео KrasNews Дмитрий Полушин

Фото: Кадр из видео KrasNews

Центральный райсуд Красноярска 16 ноября рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды по признакам принадлежности к социальной группе») в отношении известного оппозиционного журналиста, главреда интернет-ресурса Kras.news Дмитрия Полушина. Оно было возбуждено прокуратурой по материалам, поступившим из Центра «Э» ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранители заинтересовались видеороликом, размещенным на YouTube-канале Kras.news 7 сентября 2023 года. На канал подписано почти 150 тыс. пользователей, 20-минутная запись о работе депутатов горсовета набрала около 16 тыс. просмотров. Разбору деятельности единороссов в ролике предшествует «нецензурное вступление», которое, как рассказал сам журналист, он использовал для привлечения внимания. В видеозаписи Дмитрий Полушин заявляет о возможных связях отдельных депутатов с крупными федеральными и краевыми компаниями, а также о лоббировании их интересов.

В основу дела легла экспертиза, подготовленная специалистами красноярской АНО «Союз экспертов "Контекст"». В ее выводах говорится, что ролик «содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды в отношении представителей группы лиц, выделенных по социальному признаку (признаку членства в ЕР)». Существенная часть экспертизы посвящена использованию нецензурной брани, что, как считают специалисты, является «наиболее явным признаком враждебного отношения автора к представителям группы».

Дмитрий Полушин вину отрицает. В видеообращении, записанном после возбуждения дела, он заявил, что его преследуют за критику партии власти, а сотрудники Центра «Э» якобы испытывают к нему личную неприязнь: «Корни этого заложены в не таком далеком 2020 году, когда я и единомышленники создали штаб в поддержку Анатолия Быкова (бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода и экс-депутат краевого парламента.— “Ъ”)».

Напомним, в мае 2020 года следствие обвинило господина Быкова в ряде заказных убийств, а осенью 2021-го он был осужден на 13 лет лишения свободы. Главред Kras.news видит в этом деле политический контекст. Собственное административное дело Дмитрий Полушин называет «высосанным из пальца», поскольку в отношении него «невозможно было найти что-то серьезное»: «В Донбассе я побывал, никаких фейков не распространял, армию не дискредитировал, хотя исповедую пацифистскую точку зрения».

Материалы дела поступили в суд 13 ноября. По данным источников “Ъ”, господин Полушин и его защитник настаивали на повторной экспертизе, но это ходатайство было отклонено. В четверг вечером суд оштрафовал журналиста на 20 тыс. руб. Дмитрий Полушин не исключает, что теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело о разжигании ненависти по политическому, национальному или религиозному признаку. Адвокат журналиста Владимир Васин заявил “Ъ”, что политическая партия не может являться социальной группой, назвал решение суда «ужасным» и пообещал подать апелляционную жалобу, хотя и «не видит» шансов на ее удовлетворение.

Альберт Константинов, Новосибирск