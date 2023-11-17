Не Газой единой

Шестеро израильтян получили ранения в результате произошедшего в четверг в районе Иерусалима теракта. Это уже пятый подобный инцидент за сорок дней войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Угроза терактов нарастает, и одновременно Вашингтон предупреждает своих израильских партнеров: похоже, что в дополнение к сектору Газа и границе с Ливаном открывается еще один фронт — на Западном берегу реки Иордан. США считают, что официальная палестинская администрация в Рамалле может утратить контроль над Западным берегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko , Reuters Фото: Alexander Ermochenko , Reuters

Шестеро израильтян были ранены в результате обстрела КПП, который соединяет Иерусалим с Гуш-Эционом — одним из крупнейших поселенческих кластеров на Западном берегу реки Иордан. Полиция сообщила о «нейтрализации трех террористов». Известно, что боевики открыли стрельбу после того, как их машина была остановлена на КПП для проверки документов. Полиция сообщила, что нападавшие были вооружены двумя автоматическими винтовками M-16 и двумя пистолетами, у них также было не менее 20 магазинов к винтовкам и множество патронов для пистолетов, топоры и молоток. Кроме того, у них с собой была одежда, похожая на форму израильских военных. Израильские СМИ не исключают версию, что речь шла о подготовке теракта в Иерусалиме.

Все трое боевиков — палестинцы из района Хеврона. Им от 17 до 20 лет. И все трое из семей с историей «борьбы с Израилем». У одного отец был командиром отделения «Бригад аль-Кассама» (военного крыла «Хамаса») в Хевроне в начале 2000-х, у второго — брат совершил теракт в Беэр-Шеве в 2004 году, у третьего — отец сидел в израильской тюрьме. Израильские СМИ утверждают, что ликвидированные боевики были связаны с «Хамасом», но на официальных ресурсах движения об этом не сообщалось.

Теракт на КПП — уже пятый после нападения 7 октября боевиков «Хамаса» на Израиль. Два из них были со смертельным исходом. Ситуация очень напряженная, особенно в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Собственно, именно там ожидали резкой эскалации на фоне продолжающихся уже два года рейдов израильской армии (они стали ответом на волну терактов) и общей напряженности между еврейскими поселенцами и палестинцами. Но в итоге боевики пришли в Израиль из сектора Газа, откуда их совсем не ждали. Однако это не значит, что ситуация на Западном берегу резко улучшилась. Ежедневно параллельно с боевыми действия в Газе израильские военные продолжают заходить в палестинские населенные пункты на Западном берегу. Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), только в ночь на четверг в ходе таких операций были задержаны «33 разыскиваемых лица, 20 из которых являются сторонниками террористической организации "Хамас"». Всего с 7 октября на Западном берегу были задержаны 1750 палестинцев, в том числе 1050 сторонников «Хамаса», добавили в пресс-службе.

В то же время правозащитные организации обеспокоены ростом насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в четверг, что среднее количество такого рода нападений на Западном берегу реки Иордан с 7 октября выросло в два раза — с трех до шести инцидентов в день. УКГВ зарегистрировало 246 эпизодов, в результате которых пострадали палестинцы (30 случаев), был нанесен ущерб имуществу, принадлежащему палестинцам (180 случаев), либо были и жертвы, и ущерб имуществу (36 случаев).

По данным УКГВ, всего с 7 октября на Западном берегу погибли 427 палестинцев. 65% из них были убиты в ходе столкновений (преимущественно в провинциях Дженин и Тулькарм), последовавших за обысками и арестами со стороны израильских военных. 26% палестинцев погибло в ходе демонстраций солидарности с сектором Газа, еще 6% — в результате нападения или предполагаемого нападения на израильские силы или поселенцев. 2% — в результате нападений поселенцев на палестинцев. И надежды, что ситуация изменится, нет.

На фоне теракта на шоссе между Иерусалимом и Гуш-Эционом министр национальной безопасности Израиля и один из лидеров поселенческого движения Итамар Бен-Гвир призвал власти еврейского государства действовать на Западном берегу так же жестко, как в секторе Газа. Из его сообщения, опубликованного в социальной сети X (ранее Twitter), следовало: концепция сдерживания провалилась не только в секторе Газа, но и на Западном берегу, который контролирует официальная палестинская администрация, заседающая в Рамалле. Итамар Бен-Гвир считает, что доверять «отрицателю холокоста» президенту Палестины Махмуду Аббасу — «это беззаконие».

Министр известен своими одиозными взглядами, которые, как правило, не разделяют представители силовых структур Израиля, в первую очередь — профессиональные военные. Но сегодня мало кто спорит с тем фактом, что палестинские власти ослабли и почти не контролируют Западный берег. Хотя есть в этом и доля ответственности Израиля, который подорвал авторитет администрации Аббаса в глазах палестинского населения.

По данным израильской газеты «Гаарец», высокопоставленные официальные лица США сообщили своим коллегам в Израиле, что еврейское государство рискует открыть еще один фронт на Западном берегу в дополнение к Газе и обстрелам из Ливана со стороны шиитского движения «Хезболла». В США полагают, что эскалация насилия на Западном берегу подорвет легитимность Израиля и международную поддержку продолжения борьбы с «Хамасом» в секторе Газа, которая и так в последнее время пошатнулась.

Администрация президента США Джо Байдена считает, что палестинская администрация может достичь точки финансового краха, что сделает ее неспособной выплачивать зарплату своим силам безопасности, которые в настоящее время действуют на Западном берегу против «Хамаса» и других радикальных организаций. 30 октября министр финансов Бецалель Смотрич, также представляющий поселенцев, распорядился не переводить властям Палестинской администрации налоги и пошлины, собранные для них Израилем. Министр обороны Йоав Галант выступил резко против этого решения.

Так или иначе, и израильские, и арабские СМИ уверены: Западный берег пока еще не взорвался вместе с Газой вследствие жестких действий израильской армии, а не палестинских силовых структур.

Марианна Беленькая, Тель-Авив