Бизнес поделится электросетями

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго может разрешить промышленности делиться свободными электросетевыми мощностями с другими потребителями. Инициатива поможет решить извечную проблему неоплачиваемого «сетевого резерва», объем которого у крупного бизнеса может превышать 30 ГВт. Промышленность поддерживает инициативу, а аналитики предлагают разрешить потребителям не только отказываться от мощностей, но и сдавать их в аренду в ночные часы.

Промышленным предприятиям могут разрешить отказываться от лишних электросетевых мощностей и передавать их другим потребителям электроэнергии. Минэнерго предлагает внести такую поправку в правила технологического присоединения (ТП) к электросетям (проект постановления опубликован на regulation.gov.ru 10 ноября). Из документа следует, что любой потребитель сможет снизить объем максимальной электросетевой мощности «с одновременным перераспределением этого объема в пользу иных владельцев энергопринимающих устройств». Для этого двум потребителям достаточно заключить соглашение и уведомить сетевую компанию. Сейчас делиться электросетевыми мощностями могут только организации, которые были подключены к сети до 2009 года. В Минэнерго и в «Россетях» не дали комментариев.

Проблема большого объема неиспользуемого электросетевого резерва в РФ обсуждается много лет: Минэнерго предлагало заставить потребителей оплачивать «сетевой резерв», но обсуждение инициативы затормозилось, в том числе из-за замечаний «Россетей». Реальный объем «сетевого резерва» оценить сложно. По данным «Россетей», за 2013–2022 годы компания осуществила техприсоединение более 125 ГВт мощности, но используется только 30% этого объема. При этом на объекты крупных потребителей приходится около 65 ГВт присоединенной мощности, следует из презентации «Россетей», продемонстрированной на последней конференции «Совета рынка» (регулятор энергорынков). За десять лет установленная мощность трансформаторных подстанций «Россетей» в распределительных сетях выросла на 31 ГВА, а в магистральных — на 37 ГВА. Загрузка трансформаторных мощностей в распределительном комплексе в 2022 году составила 25,6%, а в магистральных сетях — 35%. Однако участники рынка неоднократно указывали на некорректность расчетов «Россетей», утверждая, что загрузка сетевых мощностей может быть выше и достигать 50%.

Одной из причин увеличения резервов были льготы на ТП для граждан и юрлиц мощностью до 150 кВт, введенные в 2009 году. Льготы на ТП для физлиц и юрлиц отменены с 2022 года, а вскоре будет увеличена плата за ТП для промышленных потребителей мощностью свыше 150 кВт. Выпадающие доходы «Россетей» от ТП за 2009–2022 годы оцениваются в 230 млрд руб., из которых 69 млрд руб. должны быть компенсированы через тариф на передачу энергии в течение 35 лет, говорится в презентации компании.

«Мы поддерживаем инициативу, которая может помочь оптимизировать избыточные схемы техприсоединения, возникшие, например, из-за несоответствия параметров оборудования сетевой компании заявкам потребителей»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). Там считают, что вынужденные «резервы» недостаточны для полноценного вторичного рынка сетевой мощности, но возможность оперировать ими поможет части потребителей вернуть в оборот замороженные в них инвестиции.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим называет инициативу Минэнерго логичной и обоснованной. По его мнению, возможность взаимовыгодной реализации сетевого ресурса — наиболее действенный стимул для снижения избыточного объема максимальной мощности у отдельных потребителей. Господин Сасим считает, что для более полноценной реализации предложения можно позволить потребителю не только продавать мощность, но и «сдавать ее в аренду», например, в ночные часы для оптимизации загрузки электросетей. Такую инициативу можно применить для развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, считает он: например, позволить зарядным станциям для электромобилей по ночам использовать простаивающую электросетевую мощность общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, метро) или жилых многоквартирных домов в спальных районах.

Полина Смертина