В Сочи приостановили выход судов в море

В Сочи из-за действующего штормового предупреждения и плохой погоды судам запретили выходить в море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора морского торгового порта курорта Юрия Владимирова.

На курорте из-за непогоды действует штормовое предупреждение. До 17 ноября включительно синоптики прогнозируют ливни, ветер с порывами до 20 м/с, а также смерчи над морем. Днем 16 ноября в городе начала подниматься вода в реках, однако, по данным МЧС Кубани, все они остались в руслах. Из-за обильных осадков на территории Сочинского нацпарка сошел оползень и перекрыл дорогу к частным домам жителей.

При этом Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, дождь не повлиял на расписание.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram