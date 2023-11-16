Непогода не повлияла на работу аэропорта Сочи

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Рейсы вылетают по расписанию. Ухудшение погодных условий на курорте не стало критичным для работы аэропорта.

Во второй половине дня 16 ноября в Сочи прошли ливни. В некоторых реках поднялась вода. Но, как подчеркнули в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, все водоемы находятся в руслах.

Из-за прошедших обильных дождей и переувлажнения грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень. Упавшее дерево блокировало проезд к частным домам.

Татьяна Ручкина

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