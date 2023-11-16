В Сочинском нацпарке оползень блокировал проезд к частным домам

Из-за прошедших обильных дождей и переувлажнения грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень. Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, грунт блокировал проезд к частным домам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

На место выехал глава администрации Барановского сельского округа. Специалисты с помощью спецтехники распиливают упавшее дерево, с помощью трактора ликвидируется нанос.

Сильный ливень обрушился на Сочи во второй половине дня 16 ноября. Жители города сообщили, что в переулке Виноградном подтопило проезжую часть. В соцсетях также распространяются кадры с повышением уровня воды в реке Восточный Дагомыс до критических отметок. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю информацию пока не комментируют.

Татьяна Ручкина

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