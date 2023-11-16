Парламент Болгарии не поддержал запрет на поставку нефти РФ на завод ЛУКОЙЛа

Болгарский парламент не поддержал законопроект, согласно которому компании ЛУКОЙЛ запрещается использовать российскую нефть для производства на болгарском нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За принятие законопроекта проголосовали 94 депутата, против — 55, воздержались — 61, следует из трансляции на сайте парламента. До этого вопрос об использовании российской нефти рассмотрел Совет безопасности Болгарии. Согласно его решению, оптимальный срок отказа от российской нефти без рисков для производства составляет период до октября 2024 года, а минимально возможный срок — до 1 марта.

В октябре партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) предложила отменить исключение на использование российской нефти нефтеперерабатывающим заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас». Идею поддержало «Движение за права и свободы». Если бы депутаты приняли законопроект, то болгарскому НПЗ пришлось бы отказаться от переработки российской нефти.

В сентябре болгарские депутаты проголосовали за сокращение использования российской нефти на заводе до 80% к концу 2023 года. Российская компания отмечала, что отказ в такой короткий срок может привезти к резкому росту стоимости топлива на болгарском рынке. НПЗ должен полностью отказаться от нефти РФ к октябрю 2024 года. По мнению депутатов ГЕРБ, от отсрочки выигрывает только ЛУКОЙЛ, а не болгарский потребитель.

О сокращении поставок российской нефти в ЕС — в публикации «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Полина Мотызлевская