Мединский ответил на вопросы о новом учебнике и «подготовке детей к войне»

Соавтор новых учебников по истории для 5–11 классов, помощник президента Владимир Мединский ответил на вопросы РБК о вышедших учебных пособиях. Среди прочего он ответил на критику главы о конфликте на Украине, аргументированную тем, что «детей готовят к войне», и рассказал, как была переписана вызвавшая критику на Северном Кавказе глава о депортации народов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Считаете ли вы обоснованной критику учебника за главу о конфликте на Украине, аргументированную тем, что детей готовят к войне?» — спросили господина Мединского. «Вообще-то я сам всегда был сторонником "имперской" модели преподавания истории, существовавшей у нас до 1917 года»,— говорится в ответе помощника президента.

«СВО — одна из центральных тем в общественном пространстве. Школьники должны понимать, что происходит и почему происходит, какова позиция государства на этот счет. Иначе нельзя. Скажу больше. Это не только тема сегодняшнего дня. У происходящего ныне на Украине и в Новороссии — долгая предыстория. Она и описана: весьма кратко, но объективно»,— добавил господин Мединский.

«И поверьте, готовя учебники от пятого до девятого класса от т. н. "Киевской Руси" — сквозь мифологему "Воссоединения Украины с Россией" на Переяславской Раде — авторы тоже не могут не думать о происходящем сегодня. Но только так — сквозь понимание непрерывности и неразрывности нашей истории — можно понять логику исторического процесса»,— отметил он.

Говоря про подготовку учебников для 5–9 классов, господин Мединский сказал: «Уходим от многолетних, вызывавших улыбку у серьезных историков штампов. Например, о каком "воссоединении Украины с Россией" в XVII веке можно говорить, если никакой Украины тогда не было? А русскому царю присягали русские православные люди из земель Войска Запорожского? Есть еще интересные изменения, расскажем по завершении работы».

Что касается изменения параграфа о депортации народов в советские годы, господин Мединский сказал, что «авторы не стали упираться» и «расширили материал об этой трагедии», предварительно посоветовавшись с руководством нескольких регионов. На вопрос, была ли в указанном параграфе ошибка, господин Мединский ответил, что дело было не в «ошибочной трактовке» исторических фактов, а в том, что новый учебник привлек к себе внимание. «Ранее те же самые фрагменты в прежних версиях учебников никакого внимания к себе не привлекали. Просто сейчас все стали читать учебник — и вот

— заметили»,— сказал он.

Среди критиков учебника оказались общественные деятели и политики Северного Кавказа, заявившие, что абзац о сталинских депортациях народов следовал сразу после упоминания «власовцев» и «бандеровцев». После критики параграф был переписан. 10 ноября министр просвещения Сергей Кравцов приезжал в Чечню с визитом, в ходе которого зачитывал изменения в учебнике главе республики Рамзану Кадырову.

Новый единый учебник по всемирной истории и истории России для 10–11 классов был представлен 7 августа 2023 года. Соавтором учебников по истории России стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Работа над учебниками истории для 5–9 классов продолжается, по словам Владимира Мединского, пособия должны быть готовы к 1 сентября 2024 года.

Что изменилось в учебнике истории — в справке «Ъ».

Полина Мотызлевская