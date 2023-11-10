Кравцов показал Кадырову учебник по истории, измененный после жалоб с Северного Кавказа

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов побывал в Чечне с рабочим визитом. Он показал главе республики Рамзану Кадырову учебник по истории для 10-го класса, который был изменен после жалоб общественных деятелей и политиков Северного Кавказа. Правки касались сталинских депортаций народов.

«В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!»,— написал господин Кадыров в Telegram.

На Северном Кавказе ранее раскритиковали учебник под авторством помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова из-за отрывка «Пособники оккупантов» о коллаборационистах времен Великой Отечественной войны. Депортированные народы были указаны сразу после «власовцев» и «бандеровцев», хотя оговаривалось, что в результате высылки целых народов «было репрессировано множество безвинных людей». После жалоб абзац был переписан: теперь в нем не упоминаются конкретные народы, а депортация названа «трагической страницей в истории ВОВ». Минпросвещения сочло, что учебник и до изменений полностью соответствовал федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, но приняло во внимание, что «история насильственного переселения в условиях Великой Отечественной войны представителей 12 народов Советского Союза выступает в качестве одной из наиболее драматичных страниц новейшей отечественной истории».

О проблеме — в материале «Ъ» «Учебник по истории выслали с Кавказа».

Леонид Уварчев