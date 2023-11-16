Виктор Кудряшов доставлен в суд в маске и наручниках

В Октябрьском районном суде Самары началось заседание по избранию меры пресечения бывшему временно исполняющему обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

Процесс будет вести судья Артем Мартынов. Экс-чиновника привели на заседание в медицинской маске и наручниках.

Виктор Кудряшов и экс-врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев были задержаны 14 ноября в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства».

Незадолго до этого Виктор Кудряшов объявил о своей отставке. Он объяснил свой уход состоянием здоровья.

По версии следствия, чиновники УКС, которое возглавлял Михаил Асеев, необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары.

Евгений Чернов