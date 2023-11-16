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Коммерсантъ FM
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Бывшему мэру сложили приговоры

Экс-глава Кирова получил срок за пособничество мошенничеству

В Кирове вынесен приговор Владимиру Быкову, бывшему главе города и экс-председателю Заксобрания Кировской области. Он признан виновным в пособничестве мошенничеству: по версии следствия, бывший мэр способствовал хищению средств АО «Автотранспортное предприятие» (АТП) в размере, превысившем 22 млн руб. Ранее экс-чиновник уже был осужден по делу о взятках, общий срок наказания теперь составляет восемь лет восемь месяцев. Владимир Быков намерен обжаловать судебное решение.

Владимир Быков в 2019 году

Владимир Быков в 2019 году

Фото: Виталий Лучинин, Коммерсантъ

Владимир Быков в 2019 году

Фото: Виталий Лучинин, Коммерсантъ

Первомайский райсуд Кирова вынес приговор бывшему главе города и экс-председателю Заксобрания Кировской области Владимиру Быкову. Его признали виновным по ч. 5 ст. 33 и ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном в сфере предпринимательства). Суд приговорил Владимира Быкова, с учетом его первого приговора, а также срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, к восьми годам восьми месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн руб.

Как установил суд, в течение двух лет, с 2014 по 2016 год, будучи главой города, Владимир Быков способствовал мошенничеству, связанному с хищением денежных средств АО «Автотранспортное предприятие» на сумму свыше 22 млн руб. «путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств». В зале суда господин Быков заявил, что будет обжаловать приговор, передает Newsler.ru.

Уголовное преследование Владимира Быкова длится уже более трех лет: дело в отношении него было возбуждено в конце ноября 2019 года. Тогда следователи подозревали, что он, будучи градоначальником, получил от одного из местных предпринимателей взятку в размере 7,8 млн руб.

За эти деньги, по версии следствия, чиновник оказывал помощь и покровительство фигурантам другого уголовного дела — о махинациях с топливом для общественного транспорта.

По данным следствия, бывший замдиректора АО АТП Анатолий Криволапов вступил в преступный сговор с директором ООО «Промбытсервис» Сергеем Бушуевым и замдиректора ООО «Типография Вятка» Вадимом Нелюбиным, в результате чего на протяжении 2014–2016 годов в АТП поставлялось печное и судовое топливо под видом дизельного. В итоге автотранспортному предприятию был причинен ущерб в размере 22,7 млн руб.

Экс-глава Кирова погорел на судовом топливе

Следствие предъявило Сергею Бушуеву и Анатолию Криволапову обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд переквалифицировал их действия на ч. 7 ст. 159 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). Сергей Бушуев получил три года колонии общего режима, Анатолий Криволапов, как пособник в совершении преступления,— два года девять месяцев общего режима. Суд также приговорил их солидарно погасить ущерб — 22 млн 670 тыс. руб. Дело Вадима Нелюбина было выделено в отдельное производство, так как он скрывался от следствия. Позже, в ноябре 2019 года, он сам сдался силовикам и дал показания против Владимира Быкова.

В марте 2022 года Первомайский райсуд признал Владимира Быкова виновным в получении взятки в особо крупном размере, но позже облсуд вернул дело на новое рассмотрение. В феврале 2023 года Первомайский суд вновь признал Владимира Быкова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Что касается второго эпизода, то суд установил, что чиновник вместе с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонидом Яфаркиным совершил мошенничество: компания приобрела права на муниципальный земельный участок и впоследствии продала по цене, которая более чем в 400 раз превышала сумму, заплаченную городу.

В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму около 165 млн руб.

Коррупционных же эпизодов в деле оказалось два: на суммы 7,8 млн и 1,5 млн руб. Одна взятка предназначалась за бездействие при организации поставок топлива в АО АТП, вторая — за обеспечение заключения договоров с ООО «Удобный маршрут». Фирма отвечала за программное обеспечение, поставку оборудования и сопровождение внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте Кирова.

На том процессе по обвинению в пособничестве в хищении денежных средств АО АТП в сумме более 22 млн руб. Владимира Быкова оправдали. В итоге он получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 17 млн руб.

Также чиновника лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года.

Стороны обжаловали приговор. В мае 2023 года апелляционный суд смягчил Владимиру Быкову наказание — до восьми лет шести месяцев колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. При этом эпизод с мошенничеством был направлен на новое рассмотрение.

Ирина Александрова, Киров

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