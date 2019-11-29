Мэр погорел на судовом топливе

Владимир Быков, в 2007–2016 годах занимавший пост главы Кирова, стал фигурантом уголовного дела о поставках некачественного топлива для городских автобусов. Следствие полагает, что в 2014–2016 он за взятку 7,8 млн руб. оказал содействие предпринимателям, поставлявшим кировскому АО «АТП» судовое и печное топливо вместо качественного дизельного. Два человека, имеющие отношение к этим поставкам, уже осуждены, третий сдался следствию несколько дней назад.

Как сообщило кировское следственное управление СКР, бывший глава Кирова и экс-председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Быков подозревается в покровительстве местному предпринимателю, который в 2012–2016 годах поставлял некачественное топливо для нужд муниципального автотранспортного предприятия АО «АТП». Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сотрудники регионального УФСБ полагают, что главе города на протяжении двух лет было передано 7,8 млн руб. за заключение договоров с АО «АТП» на поставку топлива для городских автобусов. Поставщику, по данным следствия, также были даны гарантии своевременной оплаты и приемки топлива, а также независимо от качества дизельного топлива, которое не соответствовало требованиям по качеству.

Ранее виновными в хищении почти 22,6 млн руб. у АО «АТП» за счет поставок топлива суд признал заместителя директора предприятия Анатолия Криволапова, а также директора ООО «Промбытсервис» Сергея Бушуева и бывшего сотрудника ООО «Типография Вятка» Вадима Нелюбина. В судебном процессе было установлено, что в 2014 году они договорились о поставках в АТП дешевых и низкокачественных нефтепродуктов под видом дизельного топлива. В результате до ноября 2016 года городские автобусы заправлялись печным и судовым топливом, которое ускоряет износ двигателей и приводит к повышенному загрязнению воздуха. По данным кировских СМИ, для заправки автобусов также использовали топливо, предназначенное для танков. За два года под видом стандартного дизельного топлива для АО «АТП» были закуплены более дешевые ГСМ на общую сумму более 236 млн руб. В мае суд приговорил Анатолия Криволапова к двум годам и девяти месяцев заключения, а Сергей Бушуева к трем годам, их обязали солидарно выплатить сумму ущерба. Вадим Нелюбин длительное время скрывался, но в ноябре стало известно о том, что он явился к следователю.

Теперь у следствия возникли вопросы и к бывшему мэру: Владимир Быков задержан и доставлен на допрос к следователю кировского СУ СКР, по уголовному делу проведены обыски и выемки документов.

Сразу после сообщения о задержании Владимира Быкова кировский городской политсовет «Единой России» решил приостановить его членство в партии.

Напомним, что в октябре господин Быков подал в отставку с поста председателя заксобрания Нижегородской области после скандала, связанного со свидетельскими показаниями по делу арестованного предпринимателя Леонида Яфаркина. В его уголовном деле Владимир Быков не фигурировал, но его бывшие подчиненные рассказали, что бывший мэр лоббировал инкриминируемую коммерсанту сомнительную земельную сделку.

Андрей Репин, Нижний Новгород