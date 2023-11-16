Forbes: Канада сняла санкции с Олега Бойко

Правительство Канады исключило бизнесмена Олега Бойко из списка подсанкционных лиц. Об этом сообщили Forbes в пресс-службе бизнесмена. Изменения внесли по рекомендации главы МИД Канады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бойко

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Олег Бойко

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Олег Бойко обратился в МИД Канады с заявлением о снятии санкций 23 декабря 2022 года. Адвокаты бизнесмена настаивали, что Олег Бойко не имеет бизнеса в Канаде, не связан с властными структурами и госорганами России, а также не принимает участия в российских политических процессах.

«Мы безусловно рады тому, что санкции в отношении бизнесменов, не имеющих отношение к политике, постепенно снимаются, это говорит об уравновешенной и справедливой позиции стран в отношении бизнеса»,— заявил адвокат Олега Бойко.

Олег Бойко — бенефициар холдинга Finstar, владелец парфюмерной сети «Рив гош» и Ritzio Entertainment, один из создателей «Евразхолдинга». Бизнесмен попал под санкции в апреле 2022 года вместе с бизнесменами Петром Авеном, Михаилом Фридманом, Михаилом Гуцериевым.

Неделю назад Канада сняла санкции с троих бывших топ-менеджеров Сбербанка, в том числе с бывших первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса, финдиректора банка Александры Бурико и члена правления Натальи Алымовой.

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Анастасия Ларина