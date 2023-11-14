В МВД Финляндии предложили частично закрыть границу с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии в ближайшее время выступит с предложением к правительству частично закрыть пункты пересечения границы с Россией. Об этом со ссылкой на главу МВД страны Суоми Мари Рантанен 14 ноября сообщает «Фонтанка».

По словам госпожи Рантанен, МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или ограничены. Действующее финское законодательство это позволяет. При этом, по данным издания, окончательного решения о том, что будет делаться с пунктами пропуска на российской границе у властей Финляндии пока нет. Глава МВД отметила, что в настоящий момент в ведомстве уточняют, на что именно хватит юридических возможностей и после этого представят предложения правительству.

По данным МИД Финляндии, на прошлой неделе на восточную границу страны прибыл 71 проситель убежища. Накануне — еще 39. Во вторник, к середине дня, прибыло еще более 20 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 15 ноября власти Финляндии на неопределенный срок вводят полный запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах.

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