Биржевая цена АИ-92 снизилась на 4,03%, АИ-95 — на 2,74%

Бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевел за сегодня, 16 ноября, до 49 287 руб. за 1 т (-4,03%), АИ-95 — до 52 386 руб. (-2,74%). Стоимость летнего дизтоплива в европейской части России упала до 59 153 руб. за 1 т (-3,58%), следует из данных СПбМТСБ.

Кроме того, по итогам торговой сессии до 57 429 руб. за 1 т подешевел межсезонный дизель (-2,14%), зимнее дизтопливо — до 69 047 (-1,84%). Стоимость мазута за сегодня, 16 ноября, выросла на 0,9% и достигла 16 458 руб. за 1 т. Сжиженные углеводородные газы подешевели до 31 481 руб. за 1 т (-2,7%).

В конце октября оптовые котировки бензина на бирже упали до уровней мая, однако в начале ноября биржевые цены вновь пошли вверх. Так, 9 ноября, АИ-92 и АИ-95 подорожали на 2,5% и 1,4% соответственно. Это происходит на фоне слухов о скором ослаблении ограничений на экспорт бензина. То, что в правительстве обсуждают снятие запрета на экспорт АИ-95 и АИ-92, подтверждал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Подробнее — в материале «Бензин настроил котировки на экспорт».

Эрдни Кагалтынов