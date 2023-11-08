Глава Минэнерго подтвердил обсуждение снятия запрета на экспорт Аи-95 и Аи-92

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что в правительстве обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92, а также марок топлива с более низким октановым числом. По данным «Интерфакса», разговоры о снятии запрета ведутся на уровне правительства, но никаких окончательных решений пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 21 сентября 2023 года правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. 6 октября был принят комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе частично был снят запрет на экспорт дизельного топлива. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска.

По данным источников «Ъ», на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, состоявшемся 4 ноября, Минэнерго было поручено выработать критерии для дальнейшего снятия ограничений. Собеседники «Ъ» полагают, что о некоторых шагах в этом направлении может быть объявлено на этой неделе. Господин Новак между тем публично акцентировал внимание на том, что эмбарго позволило снизить оптовые цены на топливо.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Александр Кислов