Адвокаты Навального внесены в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — в перечень экстремистов и террористов. Ранее они были арестованы по делу об экстремистском сообществе. Росфинмониторинг не приводит причин включения адвокатов в перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вадим Кобзев Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Алексей Липцер (в центре) Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Игорь Сергунин Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 3 Вадим Кобзев Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Алексей Липцер (в центре) Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Игорь Сергунин Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Три адвоката Алексея Навального были арестованы в октябре. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282 УК РФ). По версии следствия, адвокаты в течение двух лет передавали оппозиционеру информацию о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от него. Судебные заседания о мере пресечения проходили в закрытом режиме, решения вынесли судьи Евгения Николаева и Елена Ленская.

Алексей Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе в создании экстремистского сообщества — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). Он отбывает 19-летний срок в колонии особого режима.

Подробнее о деле адвокатов оппозиционера — в материале «Ъ» «У Алексея Навального увели адвокатов».

Леонид Уварчев