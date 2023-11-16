Адвокаты Навального внесены в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — в перечень экстремистов и террористов. Ранее они были арестованы по делу об экстремистском сообществе. Росфинмониторинг не приводит причин включения адвокатов в перечень.
Три адвоката Алексея Навального были арестованы в октябре. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282 УК РФ). По версии следствия, адвокаты в течение двух лет передавали оппозиционеру информацию о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от него. Судебные заседания о мере пресечения проходили в закрытом режиме, решения вынесли судьи Евгения Николаева и Елена Ленская.
Алексей Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе в создании экстремистского сообщества — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). Он отбывает 19-летний срок в колонии особого режима.
Подробнее о деле адвокатов оппозиционера — в материале «Ъ» «У Алексея Навального увели адвокатов».