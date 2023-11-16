Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Адвокаты Навального внесены в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера — в перечень экстремистов и террористов. Ранее они были арестованы по делу об экстремистском сообществе. Росфинмониторинг не приводит причин включения адвокатов в перечень.

Предыдущая фотография
Вадим Кобзев

Вадим Кобзев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Алексей Липцер (в центре)

Алексей Липцер (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Игорь Сергунин

Игорь Сергунин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Следующая фотография
1 / 3

Вадим Кобзев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Алексей Липцер (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Игорь Сергунин

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Три адвоката Алексея Навального были арестованы в октябре. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282 УК РФ). По версии следствия, адвокаты в течение двух лет передавали оппозиционеру информацию о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от него. Судебные заседания о мере пресечения проходили в закрытом режиме, решения вынесли судьи Евгения Николаева и Елена Ленская.

Алексей Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе в создании экстремистского сообщества — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). Он отбывает 19-летний срок в колонии особого режима.

Подробнее о деле адвокатов оппозиционера — в материале «Ъ» «У Алексея Навального увели адвокатов».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...