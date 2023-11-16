Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, что известно о седане от китайского производителя смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ministry of Industry and Information Technology Фото: Ministry of Industry and Information Technology

Жизнь большинства людей сейчас проходит в смартфоне. Таким, казалось бы, очевидным наблюдением поделился гендиректор Volvo Джим Роуэн в интервью изданию The Verge. Этим соображением глава автомобильного бренда объяснил стратегию компании при выборе информационно-развлекательной системы для своих машин.

У покупателей Volvo, заверил господин Роуэн, есть выбор между Android Auto, CarPlay или проприетарным софтом производителя. Также он апеллировал к популярности и безопасности. В сумме эти рассуждения легко принять за признание того, что Google, Apple или другие мобильные вендоры в разработке автомобильного софта как минимум не уступают автопроизводителям.

Практически одновременно с интервью главой Volvo компания Xiaomi подала заявку на получение лицензии на продажу в Китае своего первого электромобиля. Седан будет представлен всего в трех комплектациях: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Не перепутайте, это по-прежнему машины — не смартфоны. Выпускаться они будут на мощностях автохолдинга BAIC. Пока про информационно-развлекательную систему новинки известно то, что базой для ее интерфейса стала оболочка HyperOS, которая используется в смартфонах Xiaomi.

Во внешности представленного электрокара я увидел черты моделей Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz и Tesla. Старшие версии SU7 получат сенсор LiDAR и активное антикрыло. Силовых установки будет всего две: 299 л. с. с задним приводом и 673 л. с. с полным. Поставки электромобиля Xiaomi начнутся в феврале следующего года. К этому моменту точно станет известно, будет ли вендор внедрять поддержку Android Auto и, что особенно интересно, CarPlay.

Но даже без этого для SU7 на рынке благоприятная обстановка. За октябрь глобальные продажи электромобилей выросли на 34%, передает Reuters. Китай, куда в первую очередь нацелилась Xiaomi, идет в плюсе на 29%, и пока это рекордные показатели для Поднебесной.

Между тем бренд автомобилей Polestar показал тизер своего первого смартфона. Премиальное устройство ценой около 130 тыс. руб. сильно напоминает модель Meizu 20 Pro. Это неудивительно — Polestar и Meizu принадлежат китайской компании Geely.

После этого хочется немного расширить тезис гендиректора Volvo. Жизнь большинства людей сейчас проходит в смартфоне и машине. И, похоже, довольно скоро это станет единым пространством.