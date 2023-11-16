Ozon в III квартале получил 22 млрд руб. убытка и нарастил продажи в 2,4 раза

Выручка маркетплейса Ozon в третьем квартале 2023 года выросла на 77%, до 108,96 млрд руб. За девять месяцев показатель увеличился на 62%, до 296,38 млрд руб. Убыток за третий квартал вырос на 6%, до 22,1 млрд руб., за девять месяцев — сократился на 48%, до 24,49 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Результаты за третий квартал приведены в пресс-релизе Ozon (.pdf). Рост чистого убытка в третьем квартале объясняется «снижением скорректированной EBITDA и увеличением финансовых расходов, связанных с переоценкой финансовых инструментов и ростом процентных расходов».

Оборот от продаж (GMV, включая услуги) вырос в 2,4 раза, до 450,82 млрд руб. Прогноз по динамике показателя за весь год улучшен до роста на 90–100%. Число активных покупателей выросло примерно на 30% год к году третий квартал подряд и достигло 42,4 млн. Частотность заказов на одного покупателя выросла на 64% и составила в среднем 19,2 заказа в год.

Скорректированная EBITDA в июле–сентябре была отрицательной — 3,91 млрд руб. Годом ранее она была положительной — 1,61 млрд руб. Ozon объясняет это «увеличением стратегических инвестиций в привлечение клиентов и логистическую инфраструктуру для ускорения роста GMV, включая услуги, и укрепления позиций на российском рынке розничной торговли».

Почему первый этап ноябрьских распродаж не привел к росту спроса в 2023 году — в материале «Ъ» «Распродажи без ажиотажа».

Леонид Уварчев