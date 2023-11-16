В министерстве финансов Самарской области проходят обыски

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области проводят обыски в министерстве финансов региона, в том числе и в кабинете руководителя Андрея Прямилова. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в ведомстве.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту превышения должностных полномочий из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). Уголовное дело связано с тем, что правительство региона без заключения госэкспертизы перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская».

Обыски проводятся в том числе в кабинет врио министра финансов региона Андрея Прямилова. Следователи изымают всю документацию, связанную с финансированием проектирования строительства станции метро «Самарская». По данным «Ъ-Волга», обыски начались 16 ноября в 9:00 и продолжаются в настоящее время.

Фигурантом по данному делу является и ушедший в отставку врио председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который также был задержан, но переведен в медучреждение под охрану в связи с состоянием здоровья. В ближайшее время Октябрьский районный суд Самары должен определиться с мерой пресечения для Виктора Кудряшова и Михаила Асеева.

Евгений Чернов