Суд определится с мерой пресечения для Виктора Кудряшова и Михаила Асеева

Октябрьский районный суд Самары сегодня изберет меру пресечения для бывшего врио первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева. Высокопоставленные чиновники были задержаны 14 ноября в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства».

Накануне Виктор Кудряшов объявил о своей отставке. Он объяснил свой уход состоянием здоровья. По версии следствия, чиновники УКС, которое тогда возглавлял Михаил Асеев, необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары.

По данным «Ъ-Волга», следствие хотело обратиться в суд 15 ноября с ходатайством об аресте обоих подозреваемых, но в связи с болезнью Виктора Кудряшова перенесло процедуру на день позже.

Евгений Чернов