В Краснодаре задержали мужчину, поддержавшего теракты на Крымском мосту

В Краснодаре задержали мужчину, оправдывавшего в соцсетях взрывы на Крымском мосту. Об этом сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый размещал в интернете информацию, содержащую пропаганду преступлений и оправдание терроризма. При этом посты находились в общем доступе, их просмотр не был ограничен.

Сообщается, что краснодарца задержали в собственной квартире.

В 2022 и 2023 годах на Крымский мост было совершено две атаки. В результате терактов было повреждено дорожное покрытие конструкции. Пять человек погибли.

Анастасия Донскова

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